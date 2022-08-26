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Ofis Yazıcıları

Ofis baskısını 75 yıl önce icat ettik. Siyah beyaz ve renkli ofis yazıcılarımız ve çok fonksiyonlu yazıcılarımız o zamandan beri birçok ödül ve beğeni kazandı. Mobil baskı, WiFi bağlantısı ve üst düzey güvenlik gibi yenilikçi özellikler, daima en yeni ofis yazıcısı teknolojisine
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Çok İşlevli Yazıcılar

Xerox çok fonksiyonlu (MFP)/ hepsi bir arada yazıcılarından hangisini seçerseniz seçin, kullanımı kolay arayüzlerden, güvenilir kağıt işleme, gelişmiş güvenlik özelliklerinden ve maliyet kontrolü için sofistike araçlardan yararlanırsınız.
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Xerox Yetkili Servis
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Üretim Yazıcıları

Pazardaki en kapsamlı tabaka dijital baskı makinelerini ve üretim yazıcılarını sunuyoruz. Tabaka beslemeli dijital yazdırma baskı makineleri yazıcıları grafikli tanıtım materyalleri ve ticari baskı tedarikçilerinin yayımcılık, ticari baskı, doğrudan posta,
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Xerox
Xerox ® Versant ® 280 Baskı Makinesi
Doğru Yerdesin

İş İstasyonlarınızın
Çözüm Ortağı

Mobil

Günümüzde çalışanlar kadar mobil olan mobil baskının rahat, basit ve güvenli olması gerekir. Mobil uygulamalarımız basit ve sorunsuz kullanım sunar ve ihtiyaç duyduğunuz zamanda, yerde ve şekilde baskı sağlar.

Eğitim

K12 ve yüksek öğretim ihtiyaçlarına göre uygulamalar. Öğrenim Yönetim Sistemlerine bağlanma, sınav okumayı otomatikleştirme ve hatta intihal denetimi gibi kabiliyetleriyle, uygulamalarımız manuel iş akışlarını basitleştirmenize ve öğrencilerle personel arasındaki iletişimi geliştirmenize yardımcı oluyor.

Bulut Bağlantıları

Bulut bağlantı uygulamalarımız, ConnectKey® Teknolojisine sahip cihazlarınızı seçtiğiniz bulut depolama uygulamasına bağlayarak, güvenli ve kolay bir şekilde yüksek etkili iş akışları oluşturmanızı sağlar. Doğruca bir bulut klasörüne tarayarak kolayca paylaşım ve işbirliği yapın ya da doğruca MFP’nizden birkaç dokunuşla bulutta sakladığınız dokümanları yazdırın.

İş

Şirketleri büyüten, iyi tanımlanmış çıktılar sunan süreçlerdir. Ne var ki bunların çoğu düzgün işlemiyor, ve pek çoğu yetkin değil. Bizim uygulamalarımız, günlük ofis aktivitelerini basitleştirmek ve otomatikleştirmek, harcamalardan form yönetimine ve onay süreçlerinin otomatikleştirilmesine kadar üretkenliği iyileştirmek üzere tasarlanmıştır. Ofis süreçlerinin yetkinleştirilmesi. Her defasında bir uygulama.

İletişim

Cihazda bilgileri görüntülerken, iletişim kurarken veya cihazla iletişime geçerken bile etkin iletişim önemlidir. İş akışı uygulamalarımız MFP’nizi herkes için, herkesin ulaşabildiği güçlü bir iletişim santraline dönüştürebilir.

Dönüştürme

Ofis alanından kazanmak, maliyetleri ve atıkları azaltmak için dokümanlarınızı dijitalleştirin. Çok fonksiyonlu yazıcınızı kullanarak kağıt dokümanları dijital formatlara ve kolay e-posta, depolama, düzenleme, tercüme ve hatta dinlemeye olanak tanıyan kaynaklara dönüştürün;

Strateji, Danışmanlık, Kurumsal Hizmetler
Xerox şirketinizin merkezinde olduğu sürece,
gerçek iş dünyasındaki yerinizi almak için hazırsınız demektir.

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Xerox Türkiye
Xerox

Yüksek Hızlı ve Güvenli
Kaliteli Baskı Teknolojileri

Kaliteli baskı teknolojisiyle resimlerin ötesi gidin. EkoPrint ile Çıktı maliyetini %65 kadar tasarruf sağlayın. Zamanınızı değerini bilen Yüksek Hızlı ürünlerimizle vaktinizi size kazandırıyoruz.

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