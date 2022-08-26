Şirketleri büyüten, iyi tanımlanmış çıktılar sunan süreçlerdir. Ne var ki bunların çoğu düzgün işlemiyor, ve pek çoğu yetkin değil. Bizim uygulamalarımız, günlük ofis aktivitelerini basitleştirmek ve otomatikleştirmek, harcamalardan form yönetimine ve onay süreçlerinin otomatikleştirilmesine kadar üretkenliği iyileştirmek üzere tasarlanmıştır. Ofis süreçlerinin yetkinleştirilmesi. Her defasında bir uygulama.