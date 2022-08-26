Günümüzde çalışanlar kadar mobil olan mobil baskının rahat, basit ve güvenli olması gerekir. Mobil uygulamalarımız basit ve sorunsuz kullanım sunar ve ihtiyaç duyduğunuz zamanda, yerde ve şekilde baskı sağlar.
K12 ve yüksek öğretim ihtiyaçlarına göre uygulamalar. Öğrenim Yönetim Sistemlerine bağlanma, sınav okumayı otomatikleştirme ve hatta intihal denetimi gibi kabiliyetleriyle, uygulamalarımız manuel iş akışlarını basitleştirmenize ve öğrencilerle personel arasındaki iletişimi geliştirmenize yardımcı oluyor.
Bulut bağlantı uygulamalarımız, ConnectKey® Teknolojisine sahip cihazlarınızı seçtiğiniz bulut depolama uygulamasına bağlayarak, güvenli ve kolay bir şekilde yüksek etkili iş akışları oluşturmanızı sağlar. Doğruca bir bulut klasörüne tarayarak kolayca paylaşım ve işbirliği yapın ya da doğruca MFP’nizden birkaç dokunuşla bulutta sakladığınız dokümanları yazdırın.
Şirketleri büyüten, iyi tanımlanmış çıktılar sunan süreçlerdir. Ne var ki bunların çoğu düzgün işlemiyor, ve pek çoğu yetkin değil. Bizim uygulamalarımız, günlük ofis aktivitelerini basitleştirmek ve otomatikleştirmek, harcamalardan form yönetimine ve onay süreçlerinin otomatikleştirilmesine kadar üretkenliği iyileştirmek üzere tasarlanmıştır. Ofis süreçlerinin yetkinleştirilmesi. Her defasında bir uygulama.
Cihazda bilgileri görüntülerken, iletişim kurarken veya cihazla iletişime geçerken bile etkin iletişim önemlidir. İş akışı uygulamalarımız MFP’nizi herkes için, herkesin ulaşabildiği güçlü bir iletişim santraline dönüştürebilir.
Ofis alanından kazanmak, maliyetleri ve atıkları azaltmak için dokümanlarınızı dijitalleştirin. Çok fonksiyonlu yazıcınızı kullanarak kağıt dokümanları dijital formatlara ve kolay e-posta, depolama, düzenleme, tercüme ve hatta dinlemeye olanak tanıyan kaynaklara dönüştürün;