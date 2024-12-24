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Yazıcılar ve Çok Fonksiyonlu YazıcılarRenkliXerox C320 Renkli Yazıcı C325 Renkli Çok Fonksiyonlu Yazıcı

SKU: N/A

Xerox® B230 Yazıcı

BROŞÜR – Xerox C320 Renkli Yazıcı  C325 Renkli Çok Fonksiyonlu Yazıcı 

  • Siyah beyaz lazer yazıcı
  • Küçük işletmeler ve ev ofisleri için ideal
  • Xerox® Easy Assist uygulaması ile kolay kurulum
  • 36 sf/dk baskı hızı
  • 2400 dpi görüntü kalitesi
  • Standart Wi-Fi: Apple AirPrint™, Mopria®

Çıkış

Siyah Beyaz

Kağıt Boyu

A4

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Maks. Performans

  • 36 sayfa/dk baskı hızı
  • 30.000 sayfa/ay iş hacmi
  • 250 yaprak kağıt kapasitesi
  • 1 adet manuel sayfa besleme

Bağlantı Özellikleri

  • USB 2.0
  • Ethernet
  • Kablosuz Wi-Fi

Ek Özellikler

  • Çift taraflı yazdırma
  • Kompakt tasarım
  • Sessiz çalışma

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