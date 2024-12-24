Xerox® B230 Yazıcı
BROŞÜR – Xerox C320 Renkli Yazıcı C325 Renkli Çok Fonksiyonlu Yazıcı
- Siyah beyaz lazer yazıcı
- Küçük işletmeler ve ev ofisleri için ideal
- Xerox® Easy Assist uygulaması ile kolay kurulum
- 36 sf/dk baskı hızı
- 2400 dpi görüntü kalitesi
- Standart Wi-Fi: Apple AirPrint™, Mopria®
Çıkış
Siyah Beyaz
Kağıt Boyu
A4
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Maks. Performans
- 36 sayfa/dk baskı hızı
- 30.000 sayfa/ay iş hacmi
- 250 yaprak kağıt kapasitesi
- 1 adet manuel sayfa besleme
Bağlantı Özellikleri
- USB 2.0
- Ethernet
- Kablosuz Wi-Fi
Ek Özellikler
- Çift taraflı yazdırma
- Kompakt tasarım
- Sessiz çalışma